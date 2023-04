Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie geht es den Betroffenen des großen Erdbebens in der Türkei und Syrien? Ihre in Bad Dürkheim und Wachenheim lebenden Angehörigen berichten über die Aufräum- und Aufbauarbeiten in ihren Heimatländern.

Viele Betroffene stehen immer noch vor den Trümmern ihrer Häuser, müssen in Zelten oder Containern übernachten und haben neben Verwandten, Freunden und Bekannten