Kochen, anrichten, servieren und anschließend den Gästen beim Genießen zuschauen: Was für den „Lieblingsgriechen“ Panagiotis Panagiotidis in seinem Ellerstadter Restaurant „Olive trifft Riesling“ das tägliche Brot ist, hat er am Donnerstag vor laufenden Kameras gemacht. Der 37-Jährige ist Teilnehmer der Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“.

Gerade ist Drehpause beim „Lieblingsgriechen“: Das Restaurant ist für Panagiotis Panagiotidis, den alle hier nur Joti nennen, Heimat. Seine