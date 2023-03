Nachts ist die Kreisstraße 16 zwischen Ortsausgang Wachenheim und Forsthaus Rotsteig gesperrt. Grund ist die Krötenwanderung. Doch nicht alle Tiere können so gerettet werden. Denn es ignorieren immer noch viele Autofahrer die Maßnahme. So wurden nach Angaben von Naturschützern auf der Rotsteig an einem Abend 40 Erdkröten überfahren. Insgesamt waren es in diesem Jahr bereits 100 Erdkröten und 80 Salamander.