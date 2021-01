Im Haus für Kinder in Bad Dürkheim ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb stehen laut Kreis nun 20 Menschen unter Quarantäne.

Seit der gestrigen Meldung sind 23 Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen, davon vier in Bad Dürkheim und zwei in der Verbandsgemeinde Wachenheim. Im Landkreis Bad Dürkheim und in der Stadt Neustadt gibt es jeweils einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Gestorben sind laut Kreis eine 70-jährige Person aus Grünstadt (Leininger Unterhof) und eine über 90 Jahre alte Person aus Neustadt (St. Ulrich). Damit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 85 Menschen an oder mit Corona gestorben – 71 im Kreis, 14 in Neustadt. Im Landkreis sind momentan 373 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.