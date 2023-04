Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sowohl das Restaurant „Admiral“ in Weisenheim am Berg als auch das Restaurant „The Izakaya“ in Wachenheim haben den begehrten Michelin-Stern nach 2020 und 2021 erneut verteidigt.

„Obwohl man oft sagt, dass aller guten Dinge drei sind, kann es bei uns mit den Sternen noch ein bisschen weitergehen“, sagt Martina Kraemer-Stehr, die mit ihrem Mann Holger Stehr seit