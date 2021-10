In Ellerstadt wird Glasfaser für schnelles Internet verlegt. Das hat das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser mitgeteilt. Die dafür nötige Quote sei erreicht. Eine Chance auf den Netzausbau bestehe weiterhin auch in Friedelsheim, Gönnheim und Wachenheim, wo aber die Nachfrage bislang noch nicht hoch genug ist. Die Bürger dort haben noch bis Dienstag, 9. November, Zeit, sich für oder gegen den Anschluss zu entscheiden.

Genug Bürger haben Vertrag unterschrieben

Der Ausbau in Ellerstadt sei sicher, weil sich laut Deutscher Glasfaser mehr als 36 Prozent der Bürgerinnen und Bürger im betroffenen Gebiet für einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser entschieden haben. Eigentlich, darauf wird in der Pressemitteilung hingewiesen, war immer von einer zu erreichenden Quote von 40 Prozent die Rede gewesen. Durch diese Anzahl an Verträgen lohnt sich der sogenannte eigenwirtschaftliche Ausbau für das Unternehmen. Im Unterschied dazu gibt es den Ausbau im Kreiscluster, der von Bund und Land gefördert und vom Unternehmen Inexio im Kreis vorangetrieben wird.

In Ellerstadt ist nun die Planungsphase der Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz gestartet. „Zunächst legen wir fest, wo die Glasfaserhauptverteiler aufgestellt werden und wie der Tiefbau im Detail erfolgen soll“, sagt Rainer Menz, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. Anschließend beginnen die Tiefbauarbeiten und die Leitungen werden vom Verteiler bis in die Häuser verlegt.

Noch Fragen?

Kostenlose Bau-Hotline der Deutschen Glasfaser für Fragen zum Ausbauprojekt unter Telefon 02861 89060940, erreichbar von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr. Informationen über Deutsche Glasfaser online unter www.deutsche-glasfaser.de.