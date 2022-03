Ein Wachenheimer Stadtwerke-Kunde zahlt ab 1. Juli mehr als doppelt so viel für eine Kilowattstunde Gas wie ein Bestandskunde der Pfalzgas, die beispielsweise Friedelsheim beliefert. Das ist aber eine Momentaufnahme, denn letztlich sind alle Versorger abhängig von der Entwicklung an den Gasmärkten. Daher werden sich auch die Preisunterschiede angleichen. Der Rat an die Kunden, Energie zu sparen und damit Geldbeutel und Klima zu schonen, ist sicher ebenso berechtigt wie sinnvoll. Allerdings wird der Staat nicht umhin kommen, zumindest Menschen mit geringerem Einkommen zu unterstützen, sollten die Gaspreise so hoch bleiben.