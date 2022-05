In der Nähe von Höningen hat am Samstagabend ein Waldstück gebrannt: Kurz nach 18.30 Uhr wurden die Wehren der Verbandsgemeinden Freinsheim und Leiningerland wegen des Brands auf Freinsheimer Gemarkung alarmiert. Rund 80 Einsatzkräfte der beiden Wehren haben die Löscharbeiten übernommen. Die Feuerwehrleute haben den Brand auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmeter bis gegen 20.30 Uhr bekämpft, teilt Bodo Wenngatz von der Freinsheimer Wehr mit. Dabei wurden rund 16.000 Liter Wasser verbraucht. Die Wehr der VG Leiningerland war mit rund 40 Leuten und zehn Fahrzeugen vor Ort, informierte Wehrleiter Markus Ittel. Am Sonntagmorgen fuhr eine Gruppe der Freinsheimer Wehr zur Kontrolle mit dem Tanklöschfahrzeug nochmals an die Einsatzstelle. Die Gruppe hat letzte Brandnester abgelöscht. In dem Wald kommt es immer wieder zu Bränden.