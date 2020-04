Die Polizei hat nach dem Waldbrand zwischen dem Parkplatz Lindemannsruhe und Höningen am Montag vor Ort keine Hinweise für eine fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung des Brandes entdeckt. Am Montag waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern zu bekämpfen. Möglicherweise, so die Polizei, war eine Sonnenreflexion bei einer alten Bierflasche die Ursache des Feuers.

Dieses Szenario ist in der Wissenschaft umstritten, es gibt kaum Studien, die das Entzünden eines Feuers durch Glasflaschen belegen. 2006 wurde in Braunschweig versucht, unter Idealbedingungen mit Glasscherben so ein Feuer zu entzünden. In über 100 Versuchen gelang dies nicht.

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei etwa 10000 bis 20000 Euro, verletzt wurde niemand. Die K 31, die Verbindungsstrecke zwischen Höningen und dem Parkplatz Lindemannsruhe, musste am Montag für drei Stunden voll gesperrt werden.