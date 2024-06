Verleihstationen für E-Bikes und E-Lastenräder soll es künftig im Landkreis Bad Dürkheim geben. Wie viele Stationen sollen wo entstehen?

Zusätzlich zu den zwei Millionen Euro, die der Landkreis Bad Dürkheim vom Land Rheinland-Pfalz sowieso schon für Klimaschutz-Projekte erhalten hat, gibt es jetzt weitere 1,4 Millionen Euro obendrauf: Dies wurde den Kreisvertretern am Montag im Kurfürstlichen Schloss in Mainz bei der Kür der Klimaschutz-Sieger zugesichert. Der Projektvorschlag „Landkreisweiter Ausbau von Verleihstationen für E-Lastenräder und E-Bikes“ der Dürkheimer Kreisverwaltung war der Mainzer Landesregierung innovativ genug, um beim Wettbewerb um Gelder aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) auf der Siegerstraße zu landen.

Bei der Umsetzung des Projekts fließen die Fördermittel in die Kommunen vor Ort. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt weiter vorantreiben können. Gerade E-Lastenräder sind ein guter Weg, um Autofahrten zu vermeiden und beispielsweise trotzdem den wohnortnahen Einkauf mitsamt dem Kasten Wasser nach Hause zu transportieren“, sagte der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD), der den Landkreis in Mainz vertreten hat. Die Idee für das Projekt sei in Folge des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises entstanden. Damit könne eine nachhaltige Mobilitätsform gefördert werden. „Es ist ein weiterer, kleiner Baustein hin zur Mobilitätswende“, betonte Jordan.

Stationen entstehen im ganzen Landkreis

Ziel ist es, an geeigneten Standorten im ganzen Landkreis Verleihstationen für E-Lastenräder und E-Bikes einzurichten. Sie sollen an überdachten Fahrradabstellplätzen stehen und dank Photovoltaik-Anlagen und entsprechenden Energiespeichern komplett autark sein, was es laut Klimaschutzmanagerin Natalia Koch bundesweit in der Form noch nicht gibt. Das mache es zum Pilotprojekt.

Je drei solcher Stationen sollen jeweils in Bad Dürkheim, Grünstadt, Haßloch und den Verbandsgemeinden Deidesheim, Freinsheim, Lambrecht, Leiningerland und Wachenheim stehen. An jeder Station sollen ein E-Lastenrad und zwei E-Bikes platziert werden, also insgesamt 24 Lastenräder und 48 E-Bikes. Der Verleih der Fahrräder soll über das Mietradsystem VRN-Nextbike des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) laufen. Neben den Kommunen und dem VRN ist das TINK-Netzwerk (Transportrad-Initiative Nachhaltiger Kommunen), ein weiterer Projektpartner des Landkreises.

Kommunen stellen Flächen zur Verfügung

Dem Projektplan zufolge stellen die Kommunen für die Stationen Flächen zur Verfügung, dazu liegen bereits von fast allen Absichtserklärungen vor. Bis September soll nach Angaben der Kreisverwaltung klar sein, wo die Anlagen stehen sollen. Danach erfolgen Ausschreibungen und die Vergabe der Arbeiten. Etwa im April 2025 sollen Bauarbeiten beginnen, ehe im Juni erste Stationen in Betrieb gehen sollen und eine Werbekampagne startet, um die ausleihbaren E-Bikes bekannt zu machen.