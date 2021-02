Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Um ein erneut zu hohes Besucheraufkommen und Verstöße gegen die Corona-Verordnungen zu verhindern, sperrt das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Wachenheim nach Absprache mit Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) am Wochenende die beliebte Wachenheimer Pumptrack-Anlage. Auch der Zugang zum Parkplatz am Weinstraßenfenster bleibt der Öffentlichkeit in dieser Zeit verwehrt. Weitere Besuchermagneten beziehungsweise Treffpunkt wie das Piratenschiff, der Marktplatz, die Wachtenburg und die Villa Rustica will die Behörde sehr genau im Blick behalten, vorerst aber noch nicht sperren.