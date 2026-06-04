Fälle wie der bei den 7 Raben schaden Menschen und Betrieben.

Mit den 7 Raben droht das Jägerthal, eine gastronomische Institution zu verlieren. Grund ist das von Politik und Behörden seit einiger Zeit rigide angewandte Ausländerrecht. Der Fall von Elena Morales und die damit verbundenen Schließungspläne ihrer Chefin Lilo Glauner zeigen: Viele Branchen sind auf Zuwanderung angewiesen. Dabei geht es nicht nur um die Ärztin oder den Ingenieur, sondern auch um den Pfleger oder die Servicekraft in der Gastronomie. Abgesehen von der menschlichen Seite – werden fleißige Arbeitskräfte ausgewiesen, schadet das der Wirtschaft und gefährdet Wohlstand. Die Gastronomin Glauner wurde offenbar bei der Beschäftigung der Asylbewerberin schlecht beraten, Schreiben an sie waren in bestem Behördendeutsch verfasst. Die Bekämpfung von Fachkräftemangel und Bürokratie klingen angesichts solcher Fälle wie leere Versprechungen.