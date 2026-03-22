92 Absolventen des Werner-Heisenberg-Gymnasiums haben ihr Abiturzeugnis erhalten. Das Jahrgangsmotto: „Abikalypse – der Weltuntergang wäre einfacher gewesen“.

In ihrer von Eltern und Angehörigen heftig beklatschen Rede machte die neue Schulleiterin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, Annika Breitenberger, den jungen Leuten am Samstag in der Salierhalle Mut. „Ihr habt bewusst den Weg der Herausforderungen gewählt und wenn es Zweifel gab, habt ihr gezeigt, was in euch steckt“, lobte sie.

Die jungen Menschen hätten nun das Rüstzeug, um zu studieren und wichtige Fertigkeiten gelernt: Kritisch zu denken, neue Perspektiven einzunehmen und Prioritäten zu setzen, auch wenn das anstrengend sei. „Ihr seid die Helden dieser Geschichte, ihr habt durchgehalten und ihr werdet euren Weg gehen“, war Breitenberger überzeugt. Die jungen Leute nähmen aus ihrer Schulzeit etwas Wertvolles mit, nämlich die Erfahrung, dass sie stärker seien als sie selbst manchmal gedacht hätten. Mit der Erfahrung um diese Stärke der eigenen Fähigkeiten, seien sie in der Lage, ihre Zukunft selbst zu gestalten. „Öffnet die Türen zur Welt, seid mutig und zuversichtlich, dann habt ihr das Leben nicht nur erlebt, sondern gemeistert, schloss die Direktorin.

Alle haben die Prüfung bestanden

MSS-Leiterin Dorothee Eckert sagte mit Blick darauf, dass alle Abiturienten die Prüfung bestanden haben: „Diese wichtige Etappe haben alle überlebt.“ Einige von den Abiturienten habe sie seit der Corona-Krise begleitet und dabei immer bewundert, wie sie das geschafft hätten.

Der Ablauf der Zeugnisübergabe war etwas verändert worden in diesem Jahr: Die Stammkurse kamen jeweils geschlossen auf die Bühne, um ihre Zeugnisse aus der Hand der Schulleiterin und eine rote Rose von den Stammkursleitern entgegenzunehmen .

Auch auf den Mitmenschen schauen

„Sie haben mit dem Abitur eine neue Stufe erreicht“, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Alle würden gebraucht, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Die jungen Menschen sollten dabei „nicht nur auf sich selbst blicken“, sondern ihr Blick sollte auch auf den Mensch neben sich gehen. Selbst wenn man alle beruflichen Ziele erreiche, werde es auch schwache Momente geben, so der Landrat. Wichtig sei, dass es jemanden gebe, der einen dann stützt.

Mit dem Abitur hätten die Schüler einen besonderen Meilenstein gemeistert, meinte Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Im weiteren Leben werde es sicher auch Rückschläge geben, aber auch glückliche Momente. Mit dem Abiturzeugnis hätten sie die Eintrittskarte für ihr weitere Karriere gelöst. „Bleiben sie mutig, wissbegierig und voller Tatendrang und bleiben sie Dürkheim gewogen“, gab Bauernschmitt den jungen Menschen mit auf den Weg.

Auszeichnung für Andrea Banholzer

Als Tag des Abschieds, vor allem aber als Tag des Aufbruchs, bezeichnete Schulelternsprecherin Andrea Banholzer die Zeugnisübergabe. Sie wurde für ihr langes ehrenamtliches Engagement – sie war unter anderem zehn Jahre lang Schulelternsprecherin und insgesamt 24 Jahre in Elternvertretungen – mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß geehrt.

„Neu und verwirrend“ fanden Julius Banholzer und Magdalena Müller die Schule in ihrer Abiturrede. In der Corona-Krise fehlte der Kontakt zu den Mitschülern, Klassenfahrten fielen flach, bevor man wieder miteinander feiern durfte. Sie werde die weltbesten Brezeln aus dem Kiosk sehr vermissen, scherzte Müller.

Auszeichnungen

Preis der Jahrgangsbesten: Aurelia Ernst, Louisa Appel, Marie Eymael, Emma Seiberth, Lynn Thate

Preis des Ministeriums für dauerhaften Einsatz für die Schulgemeinschaft: Julius Banholzer

Preis der Emil und Martha Schlarb-Stiftung für vorbildliche Haltung und steten Einsatz in der Schulgemeinschaft: Julius Banholzer und Vincent Joel

Otto-Dill-Preis der Sparkasse Rhein-Haardt: Mirja Brunk und Fabienne Zapp

Preis des Schulelternbeirates: Nils Tranter

Preis der Stiftung des Landkreises: Veronika Lyakh

Jürgen-Streibert-Preis: Elin Hüser

Pierre-de-Coubertin-Preis: Jakob Reitmayr

Preis der Valentin-Ostertag-Stiftung: Katharina Koch (Bildende Kunst), Thomas Clemens, Lorena Vogler (Biologie), Aurelia Ernst (Chemie), Marie Eymael (Deutsch), Aurelia Ernst, Louisa Appel (Englisch), Emma Seiberth, Michelle Veen (Erdkunde), Anika Paparcikova (Französisch), Nils Tranter (Informatik),Sophie Bäumer (Mathematik), Magdalena Scherrer (Musik), Lukas Fäth, Theo Jalinski (Physik), Aurelia Ernst (Religion), Louisa Appel (Spanisch).

Preis des Heimatvereins Hardenburg: Aurelia Ernst

Die WHG-Abiturienten 2026

Bad Dürkheim: Emma Amarell, Louisa Mara Appel, Julius Emil Banholzer, Rozerin Beysu, Frederik Broschart, Daniel-Gabriel Burac, Thomas Christian Clemens, Marie Florence Eymael, Henrik Wolfgang Fallot-Burghardt, Josefin Maje Fehling, Mara Fiege, Helena Elisa Frey, Helen Karina Fritzinger, Nina Wanda Fritzinger, Benjamin Wolf Heissler, Duncan Hook, Theo Jalinski, Maren Nadine Knebel, Nadine Kobeissi, Svenja Karoline Krubasik, Felix Alexander Laub, Veronika Lyakh, Niklas Oscar Meermann, Magdalena Luisa Müller, Tim Nguyen, Christian Felix Palm, Anika Francisca Paparcikova, Selim Parmaksiz, Maikel Pletsch, Paul Julian Rettich, Luuk Valentin Stephan Reutner, Magdalena Sophia Christine Scherrer, Elisa Sicora, Rosa Lynn Thate, Felix Wallner

Battenberg: Marieke Steinmetz

Birkenheide: Leander Maximilian May, Julia Mestanza Netzsch, Lara Müller, Olha Paramonova

Ellerstadt: Annika Lea Josephine Bäumer, Sophie Marie Bäumer, Anna Maria Metz, Emma Charlotte Nily, Alexander Palme, Nicolaus Wilhelm, Georg Schneider

Erpolzheim: Jakob Egon Reitmayr

Freinsheim: Julia Acs Santa, Minahel Ahmad, Peter Vitus Feichtinger, Alexander Joel-Mattis Gaß, Elin Muriel Hüser, Julian Luca Kühnle, Sarah Marie Leiser, Isabel Jasmin Matt, Maya Nicola Straub, Lorena Leonie Vogler

Friedelsheim: Katharina Andrea Viola Koch

Fußgönheim: Samar Abdali, Lukas Fäth, Jonas Hammer

Gönnheim: Marlena Varinka Meinhardt, Sarah Caroline Müller, Josh Müller

Herxheim am Berg: Vytas Marc Pfleger

Kirchheim: Justyna Sirko

Kleinkarlbach: Jeremy Aron Grosser

Lambsheim: Leon Martin Leising

Ludwigshafen: Luca Dustin Hahn

Maxdorf: Henry Adam, Bugra Han Bayir, Karlina Alexa Debold, Dana Klöppinger, Peer Finnegan Mauelshagen, Sarah Tali, Fabienne Anna-Alicia Zapp

Neustadt: Nele Martha Biehl

Wachenheim: Mirja Sophie Brunk, Julian Dörr, Julia Marie Egen, Aurelia Wilhelmine Ernst, Emilia Celeste Gualdoni, Leo Benjamin Heller, Vincent Joel, Julian Yutaka Ottes, Hannah Ella Rosenberger, Alexander Scholz, Emma Rose Seiberth, Nils Lukas Tranter, Michelle Veen, Jonathan Zepke

Weisenheim am Sand: Emma Maria Stuck