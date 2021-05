Der Deutsche Bundestag unterstützt die Sanierung der Schlosskirche Bad Dürkheim mit 150.000 Euro. Aus dem sogenannten Denkmalschutz-Sonderprogramm X hat der Haushaltsausschuss diesen Betrag am Mittwoch genehmigt. Das haben die beiden Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) mitgeteilt. Beide führten aus, sie hätten sich für das Projekt eingesetzt und freuen sich, dass die Förderung nun beschlossen wurde.

Sanierung kostet rund 1,2 Millionen Euro

Steiniger sieht darin die „große kunsthistorischer Bedeutung der Schlosskirche meiner Heimatstadt auch in Berlin gewürdigt“. Da es erst der Anfang der Sanierung in mehreren Bauabschnitten sei, brauche das Projekt auch weiterhin jede Unterstützung. „Für die überall eher leeren Stadtkassen kommt eine solche Förderung genau zum richtigen Zeitpunkt“, so Mackensen. Insgesamt soll die Schlosskirche für rund 1,2 Millionen Euro saniert werden. Anfang 2019 waren eklatante Schäden am Dach des Gebäudes entdeckt worden, vorübergehend konnten keine Gottesdienste stattfinden. Seitdem sammelt die evangelische Kirchengemeinde Spenden für die Sanierung.

Mit Förderung kulturelle Vielfalt erhalten

Im November letzten Jahres hat der Haushaltsausschuss des Bundes für ein neues Denkmalschutzsonderprogramm X (DS X) 70 Millionen Euro bereitgestellt. Das Förderprogramm richtet sich an national bedeutsame oder das kulturelle Erbe mitprägende Kulturdenkmäler. So soll das kulturelle Erbe und die kulturelle Vielfalt erhalten bleiben.