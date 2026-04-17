Ein Ausflug ins Saarschleifenland macht Hunger. Direkt auf der Cloef kann man satt werden, aber in der Nähe speist man besser.

Wer die Saarschleife besucht, der muss einfach den Baumwipfelpfad mit dem großen Aussichtsturm gesehen haben. Und danach? Gut, dass am Ausgang des Baumwipfelpfades, zugleich Eingang zum Abenteuerspielplatz, eine „Futterkrippe“ steht, mit zivilen Preisen. Schlecht, dass der Rollladen unten ist, obwohl er oben sein sollte. Doch es gibt viele und bessere Alternativen.

Am Besucherzentrum Cloef-Atrium und in den Gaststätten jenseits der beiden großen Cloef-Parkplätze bekommt man auch schnell etwas Warmes zu essen. Im Biergarten am Atrium sitzt man zudem bei schönem Wetter angenehm – und es kann passieren, dass einem der freundliche ältere Herr am Nachbartisch bekannt vorkommt, weil er früher mal als Ministerpräsident des Saarlandes tätig war.

Wer aber keine Lust auf Gewöhnliches wie Pizza, Burger oder Schnitzel hat, tut sich mittags unter der Woche an der Cloef schwer. Der Tipp: Über die Mosel nach Schengen in Luxemburg fahren, das dauert nur 15 Minuten.

Blick auf die Mosel: Paar mit Hund auf der Terrasse des L`Inconnu in Schengen, 15 Minuten von der Saarschleife entfernt. Foto: Georg Altherr

Das L'Inconnu in der Waistrooss 3 serviert schon mittags frischen Fisch oder ein schön rosa gebratenes Lammkarree in Kräuterkruste oder Kalbsnieren oder zurzeit frischen Spargel in allen Varianten. Der Wirt kennt jeden zweiten Gast beim Namen, offenbar essen überwiegend Einheimische hier. Bei Sonnenschein erhält man auf Wunsch einen Tisch auf der Terrasse mit Blick auf die träge vorbeifließende Mosel. Sein Auto sollte man an der Uferstraße abstellen, denn in der Waistrooss (Weinstraße) findet man kaum Parkplätze. Und vor der Rückfahrt: tanken nicht vergessen! Man spart zurzeit 25 Cent pro Liter.

Wer mit Kindern unterwegs ist, fährt von der Cloef aus besser in zehn Minuten runter an die Saar nach Mettlach – in die Erlebnisbrauerei Abtei-Bräu. Hier gibt’s ab 12 Uhr eine schöne Auswahl an Speisen, darunter saarländische Spezialitäten und Kinderteller. Die „Mettlacher Gefillde“, mit Hackfleisch-Leberwurst-Füllung, Speckrahmsoße und Sauerkraut suchen sowohl hinsichtlich Üppigkeit als auch Geschmack ihresgleichen. Auch die vegetarische Variante mundet. Während die Eltern im Sudhaus, auf der Galerie oder im Biergarten noch ein zweites naturtrübes Abtei-Bio-Bier mit oder ohne Alkohol genießen, können die Kinder die Sudkessel bestaunen oder von der Dachterrasse aus den Schiffsverkehr auf der Saar beobachten.

Gut, dass die Preise hier nicht überhöht sind. Schlecht, dass die »Futterkrippe« unangekündigt geschlossen ist. Foto: Georg Altherr

Im Abtei-Schuppen, der tatsächlich geöffnet hat, werden regionale Lebensmittel, Seifen und Porzellan verkauft.

Wer den Restaurant-Besuch als Tagesabschluss plant, kann auf dem Felsplateau bleiben. Von den Cloef-Parkplätzen aus, gelangt man in 200 Schritten zu „Buchnas Dorfküche“. Eine schöne Untertreibung, denn solch eine feine Küche findet sich heutzutage nur noch selten auf dem Dorf. Gehoben, aber regional und gut. Aktuell gibt’s etwa „Bettsächer“, eine Bachforelle im Ganzen wunderbar zart in Butter gebraten, Reh-Bolognese oder eine Lammhaxe. Der einzige Haken: Buchnas Dorfküche macht unter der Woche kein Mittagessen. Es öffnet erst um 14 Uhr, dann aber ist es auch die erste Adresse in der Gegend für feine Kuchen und Kaffee.