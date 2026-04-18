Für einen Pfälzer mag der Gedanke im ersten Moment abwegig erscheinen: im Saarland Urlaub machen – oder Kurzurlaub. Warum aber nicht?

Zur Übernachtung bietet sich direkt an der Cloef das sehr ansprechende Buchnas Landhotel an oder eine Ferienwohnung oder ein Appartement in der Anlage „Vis Saar vie“ oder ein Stellplatz fürs Wohnmobil am Cloef-Atrium.

Wer’s bequemer mag, schläft in Buchnas Landhotel. Das ist die beste Adresse an der Saarschleife fürs Übernachten, Kaffeetafel und Abendessen. Foto: Georg Altherr

Wer das Besondere sucht, wählt die Jugendherberge Dreisbach, sieben Gehminuten von der Saarschleife entfernt. Im Familienzimmer mit Stockbett für die Kinder und Doppelbett für die Eltern erlebt man echtes Jugendherbergsfeeling. Im Speisesaal fehlt selbst der große Topf mit Pfefferminz- oder Früchtetee nicht, an dem man sich frei bedienen darf. Auf Wunsch gibt’s beim Abendessen auch eine vegetarische Alternative.

Im Landhotel mit Dorfküche hängen Szenen aus den Comics des belgischen Zeichners Hergé. Foto: Georg Altherr

Von der Jugendherberge aus lassen sich gemütliche Radtouren an der Saar entlang oder fordernde Wanderungen hoch auf die Cloef unternehmen. Wer mit der Fußgängerfähre auf die andere Saar-Seite übersetzt, kann auf die Burg Montclair wandern. Dort ist aber leider auf die Öffnungszeiten kein Verlass. Besser vorher anrufen.

Die Saarschleife zählt zu den schönsten Naturwundern Deutschlands. Was man da alles erleben kann.

Ein Tag an der frischen Luft macht Hunger. Wo man in der Gegend richtig gut essen gehen kann.