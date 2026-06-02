Viermal Gold sicherten sich die Athleten des ABC Ludwigshafen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Jugend U 18 in Mainz. Einige Bestleistungen waren ebenfalls dabei.

Die Rheinland-Pfalz Meisterschaften der U18-Jugend richtete in diesem Jahr der TSV Schott Mainz aus. Am Start war auch die Leistungsgruppe des ABC Ludwigshafen unter der Führung von Trainer Juri Tscherer. Vierfach holten sie Gold, zeigten aber auch einmal mehr herausragende Leistungen.

Allen voran demonstrierte Sidwell Njikam wieder einmal seine Stärke. Er trat über 100 m an. Mit seiner Zeit von 11,17 war er schon Vorlaufschnellster und erreichte damit mühelos das A-Finale. Dort konnte er sich nochmals steigern und sicherte sich den Sieg mit 11,07s vor dem Zweitplatzierten Luca Ulrich ( TG Frankenthal), der nach 11,45 die Ziellinie überquerte. Damit verfehlte Njikam nur knapp seine persönliche Bestzeit von 10,98s, die er vor einer Woche bei dem Pfingstsportfest der MTG Mannheim aufgestellt hatte.

Staffel schnell unterwegs

Weiteres Gold holte er mit der 4×100m-Staffel. Das ABC-Quartett mit Sidwell Njikam, Alexander Meier, Josef Adrian Anders und Aurelius Isele (M15) kam in der Zeit von 43,65s mit deutlichem Vorsprung vor dem Team der StG Unterhaardt ins Ziel, das für dieselbe Distanz eine Zeit von 45,80s benötigte. Die Zeit des ABC-Quartetts lag damit nur knapp unterhalb der Bestzeit von 43,48s, welche die vier Athleten vor rund drei Wochen erreicht hatten. Mit dieser Leistung hatten sie den Vereinsrekord des ABC gebrochen und sich frühzeitig für die Deutschen Meisterschaften im Juli in Bochum qualifizieret.

Souverän sicherte sich Koutaiba Asfour den Titel in seiner Paradedisziplin über die 800 Meter. Für diese Distanz benötigte er 2:04:94 Minuten, was Saisonbestleistung war. Er lag damit fast vier Sekunden vor dem Zweitplatzierten Ole Stöckel vom Lauftreff Schweich, der das Zeil nach 2:08:83 min erreichte.

Meier gewinnt Weitsprung

Alexander Meier sicherte sich zudem Gold beim Weitsprung. Mit 6,53 blieb er zwar etwas von seiner persönlichen Bestleistung (6,75m) entfernt. Dennoch reichte das für den Titel vor dem Zweitplatzierten Ben Sinsel, der eine Weite von 6,38m erreichte.

Alexander Meier gewann den Weitsprung. Foto: Michael Germann/oho

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte auch Paul Stramer (M 15). Im Hochsprung erreichte er eine neue Bestleistung von 1,67m.

In hervorragender Verfassung waren auch Nela Zezelj und Sara Kohli. Nela Zezelj trat über 100 Meter an. Im Vorlauf erreichen Sie die schon eine Zeit von 12,86s und sicherte sich damit das Ticket für das Finale. Dort belohnte sie sich sodann mit Bronze mit 12,67s, was Saisonbestleistung war. Sarah Kohli überquerte auf der für sie neuen Disziplin von 400m zwar deutlich als erste die Ziellinie. Allerdings kam sie leider nicht in die Wertung, da sie in der eng liegenden Kurve zuvor versehentlich die Bahn übertreten hatte.

Die Athleten von Juri Tscherer zeigten damit wieder einmal starke Leistungen. Weitere herausragende Ergebnisse will die Leistungsgruppe des ABC Ludwigshafen bei den Süddeutschen Meisterschaften präsentieren: Die Athleten der U18 starten am Wochenende 20./21. Juni in Koblenz, die Athleten der U16 folgen eine Woche später am 27./28. Juni in Kitzingen.