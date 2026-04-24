Der insolvente Spielwarenhändler Rofu Kinderland hat einen Investor gefunden. Dem Sanierungsplan zufolge bleiben sieben der acht Rofu-Filialen in der Pfalz erhalten.

Von Oliver Sperk

Abgesehen von dem Ladengeschäft wird das Außenlager in Ramstein den Angaben zufolge geschlossen. Die rund 60 Jobs in dem Lager sollen wegfallen.

Der bereits unterzeichneten Vereinbarung zufolge übernimmt die Kids & School Holding um den erfahrenen Spielwaren-Manager Achim Weniger – früher bei Vedes – 77 der deutschlandweit mehr als 100 Rofu-Filialen, um das Geschäft fortzuführen. Etwa 1120 der rund 1800 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Das haben die beteiligten Unternehmen mitgeteilt.

Von den Pfälzer Filialen bleiben die Rofu-Läden in Zweibrücken, Pirmasens, Bornheim, Speyer, Mutterstadt, Grünstadt und Landstuhl erhalten. Das sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag der RHEINPFALZ.

Rofu-Filiale in Kaiserslautern muss schließen

Dem Sprecher zufolge ist die Filiale Kaiserslautern der einzige Rofu-Standort in der Pfalz, der – voraussichtlich Ende Juli – geschlossen werden soll. Das habe die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit vor allem auf Basis betriebswirtschaftlicher Kennzahlen ergeben, führte der Sprecher des für die Angelegenheiten Rofus beauftragten Sanierungsspezialisten Pluta im Gespräch mit der RHEINPFALZ aus. Von der Filialschließung in Kaiserslautern sind demzufolge zwölf Mitarbeiter betroffen, deren Jobs wegfallen sollen. Der Mitteilung zufolge sind die Verkaufsfilialen generell überwiegend mit Teilzeit- und Aushilfsstellen besetzt.

In der Rofu-Zentrale fallen viele Jobs weg

Alle Maßnahmen indes sind der Unternehmensmitteilung zufolge noch vorbehaltlich der Annahme des im Detail noch auszuarbeitenden Insolvenzplans durch die Gläubigerversammlung, die voraussichtlich im Sommer stattfindet.

Am Rofu-Hauptsitz in Hoppstädten-Weiersbach verlieren wohl gut 270 der 360 Mitarbeiter ihren Job.