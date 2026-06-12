S21 wird noch einmal fünf Jahre länger dauern und mindestens 22 Milliarden Euro verschlingen. Das verschärft die Schieflage des hoch verschuldeten Staatskonzerns weiter.

Stuttgart 21 wird sich wegen anhaltender Bauprobleme um weitere fünf Jahre bis Ende 2031 verzögern und zudem nochmals deutlich teurer. Die bundeseigene Deutsche Bahn AG rechnet als Bauherr mit weiteren Mehrkosten von mindestens zwei bis drei Milliarden Euro, wie informierte Kreise des Konzerns der RHEINPFALZ bestätigten. Bisher sind rund 11,5 Milliarden Euro veranschlagt, bei Baubeginn 2010 waren es noch 4,5 Milliarden.

Das Tunnelprojekt am Neckar, mit dem der Bahnverkehr in den Untergrund verlegt werden soll, wird demnach mindestens 14 Milliarden Euro verschlingen – nötige Ergänzungen noch nicht eingerechnet.

Beim Projektstart war einst von 2,5 Milliarden Euro die Rede. S21 sei das „bestgeplante und am besten berechnete Projekt“, behauptete vor gut zwei Jahrzehnten der frühere DB-Chef Hartmut Mehdorn, als er das wegen seiner enormen Risiken schon fast beerdigte „Jahrhundertprojekt“ doch noch auf den Weg brachte. Seither haben sich unter seinen Nachfolgern Rüdiger Grube und Richard Lutz die Kosten vervielfacht und belasten den ohnehin verlustreichen Staatskonzern schwer, der alle Mehrausgaben allein tragen und sich dafür massiv verschulden muss.

Notverkauf von Schenker

Die DB klagte über viele Jahre vergeblich auf Beteiligung der Projektpartner (Land, Stadt, Region und Flughafen), die teuren Prozesse gingen allesamt verloren. Vorigen Herbst erklärte Olaf Drescher, der inzwischen abgelöste Chef der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, dass man keine weiteren Rechtsmittel einlegen werde. Die Mehrkosten lagen damals bereits bei knapp 7 Milliarden Euro, wie ein DB-Sprecher bestätigte. Nun könnten die allein vom Staatskonzern zu tragenden Zusatzausgaben auf bis zu 10 Milliarden Euro anschwellen.

Bis Anfang vorigen Jahres hatte die DB bereits Aufträge von rund 9,5 Milliarden Euro für S21 vergeben. Das Projekt wird vor allem mit Krediten finanziert, ein Teil kam aus Fördermitteln. Die Konzernbilanz 2025 weist bei einem Umsatz von 27 Milliarden Euro hohe Netto-Finanzschulden von knapp 21 Milliarden Euro aus. Im Jahr zuvor waren es sogar noch fast 33 Milliarden Euro, mehr als einst bei der Bundesbahn. Mit dem Notverkauf der Spedition Schenker konnte die Zins- und Tilgungslast gesenkt werden, nun droht auch wegen S21 ein erneuter rasanter Anstieg.

Zahlreiche Probleme

Die neue DB-Konzernlenkerin Evelyn Palla leitete umfangreiche Überprüfungen des Pannenprojekts ein und machte S21 zur Chefinnensache. Am 26. Juni werden in Stuttgart nach der Sitzung der Projektpartner die Ergebnisse vorgestellt, zuvor trifft sich an zwei Tagen der DB-Aufsichtsrat zu Beratungen. Nur intern wird bisher bestätigt, dass der problembeladene neue Tiefbahnhof erst Ende 2031 und damit nochmals fünf Jahre später als bisher geplant eröffnen soll. Beim Baustart 2010 hieß es, das gesamte Tunnelprojekt werde 2019 fertig sein.

Seither gab es zahlreiche Probleme und Umplanungen. Allein die Kosten der zusätzlich nötigen Tunnelprojekte könnten sich auf weitere mindestens 5 Milliarden Euro summieren, darunter die beiden je gut 11 Kilometer langen Röhren des Pfaffensteigtunnels, über den künftig die Gäubahn den neuen Flughafen-Bahnhof auf den Fildern erreichen soll. Die S21-Planung sah erst vor, die Fern- und Regionalzüge aus dem Süden über eine bestehende S-Bahn-Strecke einzufädeln, was sich als teurer Fehler entpuppte. Der neue Tunnel wird frühestens 2032 fertig sein und damit ein Jahr später als bisher veranschlagt. Kritiker rechnen mit Kosten von mindestens 3 Milliarden Euro.

Teure Digitalisierung des Bahnknotens

Teuer wird auch die Idee der Bahnstrategen, Stuttgart zum ersten digitalen Bahnknoten aufzurüsten, da sich zeigte, dass die unterirdischen Anlagen zu wenig Raum für den wachsenden Bahnverkehr und den Deutschlandtakt bieten. Die digitale Technik soll dichteren Taktverkehr ermöglichen, verursacht aber großen Aufwand, komplexe Probleme und jahrelange Verzögerungen.

Schon die ersten beiden Ausbaustufen im Stadtgebiet sollten knapp 800 Millionen Euro kosten, die dritte Stufe mit der Ausrüstung der Regionalstrecken weitere 2,5 Milliarden Euro. Ob das reicht, ist offen. Nach SWR-Informationen muss nun unter anderem ein Großteil von 1000 Kilometer falsch verlegten Kabeln ausgetauscht werden.

Allein die nötigen Zusatzprojekte und die Digitalisierung verteuern somit den neuen Bahnknoten auf voraussichtlich mehr als 22 Milliarden Euro. In der Branche wird befürchtet, dass wegen der anhaltenden S21-Kostenexplosionen in den Verkehrsetats und bei der DB noch mehr Geld für andere wichtige Bahnprojekte zwischen Flensburg und Garmisch fehlt. Vor dieser „Kannibalisierung“ hatten Experten schon vor dem S21-Start gewarnt.