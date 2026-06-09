Um den Eröffnungstermin einzuhalten, verlegte die Bahn unter Zeitdruck wohl falsche Kabel – unter anderem deshalb kann der Bahnhof erst 2031 in Betrieb gehen.

Es ist ein neues, skurriles Kapitel in der scheinbar nie endenden Tragödie um Stuttgart 21: Die Eröffnung des milliardenschweren Bahnprojekts soll sich nun offenbar bis 2031 verschieben. Der Hauptgrund für die Verzögerung ist laut SWR-Recherchen selbst für Stuttgart 21 bemerkenswert bizarr: Kabel wurden an den falschen Stellen verlegt.

Insider berichten, die Bahn habe das Verkabeln in Auftrag gegeben, noch bevor die Planungen abgeschlossen waren – eine Entscheidung mit fatalen Folgen. Denn nun muss ein Großteil der mehr als 1000 Kilometer verlegten Kabel und vieler dazugehöriger Kabelschächte wieder herausgerissen und ersetzt werden. Die Eröffnung verschiebt sich laut der Recherche auch deshalb um mehrere Jahre.

Özdemir verlangt Antworten

Kabel auf Verdacht zu verlegen – selbst im Dauerdrama um Stuttgart 21 ist das der vorläufige Höhepunkt ikonischer Fehlgriffe. Und einer, der auch beim neuen grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs nur begrenzte Begeisterung auslöst. „Es muss auch mal ein Ende haben“, sagte Cem Özdemir am Dienstag in Stuttgart – und verlangte von der Bahn Antworten auf die Frage, wann das Gesamtprojekt tatsächlich fertig werde. Eine bemerkenswerte Forderung bei einem Vorhaben, dessen Fertigstellungstermin längst Glücksspielcharakter hat.

Besonders zynisch wirkt das alles für die Bahngäste, die seit Jahren Verspätungen, Baustellen, Zugausfälle und chaotische Fahrpläne ertragen müssen. Für viele Pendler dürfte das Projekt inzwischen weniger für Fortschritt stehen als für Dauerfrust. Während Milliarden verbaut und Kabel wieder ausgegraben werden, stehen Reisende weiter auf zugigen Bahnsteigen und warten auf verspätete Regionalzüge.

Wann das Bahnprojekt jetzt eröffnet werden soll

2031 wird aber alles besser. Dann will die Bahn das Projekt vollständig in Betrieb nehmen. Also, möglicherweise. Vielleicht. Wenn es klappt.

Nicht ausgeschlossen, dass Stuttgart 21 noch weitere unerwartete Wendungen bereithält. Womöglich stellen die Verantwortlichen kurz vor dem nächsten Eröffnungstermin fest, dass die Gleise nicht richtig gelegt wurden oder die Bahnsteige an der falschen Stelle stehen. Oder man entdeckt erst bei der Jungfernfahrt, dass die Züge versehentlich in eine andere Richtung fahren. Wirklich überraschen würden solche Nachrichten inzwischen wohl niemanden mehr. Man darf also gespannt das nächste absonderliche Kapitel in der Causa erwarten.