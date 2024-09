9,9 Millionen Euro – das war der höchste Lotto-Gewinn, den Lotto Rheinland-Pfalz 2023 ausgezahlt hat. Der Glückspilz war ein Spielteilnehmer aus dem Raum Speyer.

Alles in allem hat das staatliche rheinland-pfälzische Glücksspielunternehmen 2023 rund 200 Millionen Euro an Gewinnen an die Spielteilnehmer ausgeschüttet. Das ist knapp die Hälfte seines leicht höheren Umsatzes von rund 418 Millionen Euro (plus 1,3 Prozent gegenüber 2022). Das hat Lotto-Rheinland-Pfalz am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz nebst eines Jahresüberschusses von 691.000 Euro verkündet.

Investition in Annahmestellen überall im Land

Rund 50 Cent eines im Lotto eingesetzten Euros gehen also an die Gewinner, in den Landeshaushalt fließen durch Steuern und Abgaben 34 Prozent (2023: 153 Millionen Euro). „Damit tun wir viel Gutes für das Land, stellen zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer oder Polizistinnen und Polizisten ein“, sagte Staatssekretär Stephan Weinberg, der Aufsichtsratsvorsitzende von Lotto Rheinland-Pfalz. Der Spieler- und Jugendschutz genieße bei dem Unternehmen, das 900 Annahmestellen überall im Land betreibt, einen hohen Stellenwert. Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner hob das gesellschaftliche Engagement hervor. Man habe soziale Projekte, Umweltschutz, Kultur und Sport auch 2023 wieder stark unterstützt. „Dabei fehlt keine gesellschaftliche Gruppe, die sich um das Gemeinwohl in Rheinland-Pfalz verdient macht“, sagte Häfner.

Lotto-Annahmestellen sollen Dörfer beleben

Auch die Infrastruktur etwa in ländlichen Gebieten mit Dorfkernen, aus denen viele kleine Läden verschwunden sind oder zu verschwinden drohen, sei seinem Unternehmen wichtig, sagte Häfner. Lotto-Annahmestellen trügen zur Belebung von Dorfzentren im Flächenland Rheinland-Pfalz bei, sagte der Geschäftsführer. Auch deshalb „wollen wir neben dem Vertrieb übers Internet auch die Lotto-Annahmestellen weiter stärken“, sagte der Lotto-Chef. Lotto Rheinland-Pfalz ist eine von 16 Lotteriegesellschaften des staatlichen Deutschen Lotto- und Toto-Blocks, der bundesweit 2023 auf 8,2 Milliarden Euro an Spieleinsätzen kam.