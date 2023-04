Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer aktuell zur Kfz-Zulassungsstelle muss, sollte sich besser vorher einen Termin besorgen. Denn ohne geht oft nichts, hat der ADAC in einer Erhebung festgestellt. In Kaiserslautern bekommt man schneller einen Termin als in Ludwigshafen.

Auch in der Corona-Pandemie müssen viele zur Kfz-Zulassungsstelle, um ein Auto an-, ab- oder umzumelden. Dafür ist in sehr vielen Fällen eine Terminvereinbarung nötig. Das hat der ADAC in einer