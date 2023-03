Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Pfingsten verlief der Zugverkehr in der Pfalz viel besser als an anderen Stellen in Deutschland. Eine gibt aber eine heikle Schwachstelle.

Am Tag nach dem Pfingstwochenende war vielfach die Frage ein großes Thema: „Was haben Sie mit dem 9-Euro-Ticket erlebt?“ Dabei dominierten oft trotz aller Komplikationen positive Rückmeldungen