Ab 1. Juni kann man mit einer Monatskarte, die nur 9 Euro kostet, Regionalzüge, Busse und Bahnen in ganz Deutschland nutzen. Wer eine VRN-Jahreskarte hat, zahlt im Juni, Juli und August auch nur 9 Euro und kann bundesweit fahren. Aber es gibt auch Tücken.

Wo bekomme ich das 9-Euro-Ticket?

Das Ticket wird von vielen Verkehrsunternehmen online verkauft. Erhältlich ist es auch in den Reisezentren der Deutschen Bahn (DB) und an Fahrkartenautomaten. An den Ticketautomaten, die an Pfälzer Bahnhöfen stehen, ist es gleich auf dem Eingangsbildschirm kaum zu übersehen ganz oben unter „Top-Angebote“ zu finden.

Wie lange gilt das 9-Euro-Ticket?

Jeweils einen Kalendermonat lang. Ein Gültigkeitsbeginn mitten im Monat ist nicht möglich. Wer beispielsweise am 30. Juni hin und am 1. Juli zurück fährt, braucht dafür jeweils ein 9-Euro-Ticket für Juni und Juli.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Bundesweit im öffentlichen Nahverkehr (Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen) und in Regionalzügen (Regionalbahn, Regional-Express, Interregio-Express).

Gilt das 9-Euro-Ticket auch in Fernzügen?

Nein, es gilt weder in den Fernzügen der DB (ICE, IC und EC) noch in Flixtrain-Zügen. Ganz kompliziert ist ein sehr spezieller Sonderfall. Auf manchen Strecken gelten ausnahmsweise Nahverkehrstickets im Intercity (IC). Das 9-Euro-Ticket ist jedoch davon ausgenommen – es sei denn es gibt eine spezielle Zusatzregelung. Getroffen wurde eine solche Regelung für die IC-Züge auf der Gäubahn von Stuttgart über Horb nach Singen. Hier kann man also mit dem 9-Euro-Ticket fahren, nicht dagegen beispielsweise in den IC-Zügen von Erfurt nach Gera in Thüringen.

Kann man zum 9-Euro-Ticket auch die Erste Klasse zubuchen?

Nein, eine Erste-Klasse-Version gibt es nicht.

Kann ich bei dem 9-Euro-Ticket auch jemanden mitnehmen, ohne dass dieser zahlen muss?

Kinder unter sechs Jahren können kostenlos mitfahren, Kinder über sechs Jahren brauchen dagegen ein eigenes 9-Euro-Ticket.

Wie sieht es für Besitzer eines VRN- Job-Tickets aus, das normalerweise eine sehr großzügige Mitnahmeregelung hat?

Obwohl der Preis für das Job-Ticket drei Monate lang auf 9 Euro gesenkt ist, gilt weiterhin die übliche Mitnahmeregelung, das heißt bis zu vier Personen an Werktagen ab 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ganztägig. Allerdings gilt das nur für den VRN-Bereich, nicht darüber hinaus. Ein Job-Ticket-Besitzer kann also beispielsweise für eine Fahrt ab Ludwigshafen bis nach Würzburg vier Begleiter mitnehmen, fährt er danach aber weiter nach Bamberg, gilt das Job-Ticket dort nur für ihn selbst.

Was müssen Besitzer einer Jahreskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie Job-Ticket, Karte ab 60 oder Rhein-Neckar-Ticket tun, um von der 9-Euro-Ticket-Aktion zu profitieren?

Sie brauchen gar nichts zu unternehmen. Ihre Jahreskarte gilt über den VRN-Bereich hinaus bundesweit als 9-Euro-Ticket und sie müssen für ihre Jahreskarte in den Monaten Juni bis August pro Monat nur 9 Euro zahlen.

Kann man mit dem 9-Euro-Ticket ein Fahrrad mitnehmen?

Nein, das 9-Euro-Ticket beinhaltet generell keine Fahrradmitnahme. Im VRN-Gebiet bleibt aber die Regelung in Kraft, dass ab 9 Uhr die Fahrradmitnahme generell kostenlos ist. Es besteht aber in der Praxis die Gefahr, dass wegen des zu erwartenden Fahrgastandrangs sehr viel häufiger als normalerweise die Regelung greift, dass (so die offizielle Formulierung) „die Fahrradmitnahme nur möglich ist, wenn der Platz ausreicht sowie Personen, Hilfsmittel für mobilitätseingeschränkte Personen und Kinderwagen immer Vorrang haben.“ Deshalb ist es wohl eher keine gute Idee, in den Monaten Juni bis August auf stark frequentierten Strecken etwa auch noch als Gruppe eine Zugfahrt mit Fahrrädern zu planen.

Im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket ist oft von Zielen wie Sylt oder dem Bodensee die Rede. Kann man auch aus der Pfalz mit dem 9-Euro-Ticket dort hin fahren? Wie lange dauert das?

Die Fahrt von Mannheim nach Westerland auf Sylt ist mit dem 9-Euro-Ticket möglich. Sie dauert 13 Stunden und man muss sechs Mal umsteigen. Zu empfehlen ist das wohl eher nicht oder allenfalls Leuten, denen derartige Touren trotz absehbarer Strapazen schon allein wegen ihrer Kuriosität Spaß machen. Sehr gut ist dagegen die Verbindung von Neustadt nach Konstanz am Bodensee. Sie dauert laut Fahrplan nur etwas über vier Stunden und man muss dabei lediglich einmal in Karlsruhe umsteigen. Hier ist das größte Problem wohl gerade die Attraktivität. Gerade weil das – jedenfalls in der Theorie – so gut geht, werden wahrscheinlich sehr viele auf diese Idee kommen – wohl mehr als in den Zügen dieser sowieso oft stark frequentierten Linie Platz finden können.

Wo gibt es in der Pfalz schöne Ziele für Touren mit dem 9-Euro-Ticket, bei denen es voraussichtlich keine Platzprobleme in den Zügen gibt?

Landschaftlich besonders schöne Strecken in der Pfalz mit gutem Fahrplanangebot und ohne Gefahr der Überlastung durch Weitstrecken-Reisende sind vor allem die Eistalbahn von Grünstadt nach Ramsen (am Wochenende bis zum Eiswoog) und die Lautertalbahn von Kaiserslautern nach Lauterecken.

9-Euro-Ticket: Durch Fast-Nulltarif droht Chaos