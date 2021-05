Ob Mund-Nase-Masken zum Schutz vor Corona, ob medizinische Silikonprodukte, ob Kfz-Innenraumfilter für die weltweite Automobilindustrie: Der Weinheimer Technologiekonzern Freudenberg hat seit nunmehr 50 Jahren einen besonders wichtigen Standort in der Westpfalz.

In dem Werk in Kaiserslautern-Einsiedlerhof, unweit des 1966 eröffneten Opel-Standorts, arbeiten rund 600 Mitarbeiter für drei Geschäftsgruppen: Performance Materials, Filtration Technologies und Medical. Vor 50 Jahren hatte Freudenberg zusammen mit der BASF den Kaufvertrag für das Grundstück unterzeichnet, um als Joint Venture Spinnvlies herzustellen. Da habe noch niemand geahnt, dass fünf Jahrzehnte später in Kaiserslautern Innovationen für die ganze Welt entwickelt würden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Fünf Jahre nach dem Start führte Freudenberg das Joint Venture alleine weiter. Die Produktion sei immer mehr ausgebaut worden. „1984 entstand das damals modernste Hochregallager Europas für 25 Millionen Quadratmeter Spinnvliesstoffe“, heißt es weiter.

Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist Freudenberg in Kaiserslautern besonders innovativ und produktiv geworden: Es wurden unter anderem optimierte Vliesstoffe entwickelt und Anlagen für die Produktion von Mund-Nase-Masken in Betrieb genommen.

Seit April läuft die Masken-Produktion unter dem Markennamen „Collectex“. Täglich verlassen etwa 500.000 Stück die Produktionsanlagen, so die weiteren Angaben. Im ersten Quartal nächsten Jahres soll eine neue Anlage in Betrieb gehen, mit der die Produktion von Vliesstoffmedien für die medizinische Industrie weiter forciert wird.

In Kaiserslautern befindet sich auch die Europazentrale von Freudenberg Medical. Hier werden unter anderem Silikonschläuche von 0,3 Millimetern bis fünf Zentimetern Durchmesser für Herzschrittmacher hergestellt.

Zur Produktpalette in Kaiserslautern gehören auch Aktivkohle-Kombifilter. Dazu das Unternehmen: „Vor mehr als 30 Jahren entwickelte Freudenberg den ersten serienmäßig eingebauten Kfz-Innenraumfilter und begründete damit einen neuen Industriezweig“.

Stolz ist man auch darauf, dass der Standort schon zwei Mal den Landespreis Rheinland-Pfalz für die beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen erhielt.