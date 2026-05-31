Die Generalprobe vor dem großen Pokalfinale ist geglückt. Die FCK-Frauen sichern sich gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach den zweiten Saisontitel. Einer soll noch folgen.

Nach der Meisterschaft in der Landesliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga bedeutete der 4:1 (2:0)-Erfolg schon der zweite Titel des Frauenteams des 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison. Und am kommenden Sonntag (7. Juni 16.15 Uhr in Thaleischweiler-Fröschen) bietet sich im Finale des Verbandspokals sogar noch die Möglichkeit zum Triple. Gegner ist dort Wormatia Worms.

Rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer bildeten auf dem Rasenplatz in Kaulbach einen sehr würdigen Rahmen für die Partie des Meisters der Landesliga Mitte gegen den Vizemeister der Landesliga Nord. Favorisiert waren die FCK-Frauen von Coach Thomas Hartmann zwar, konnten diese Rolle zunächst nicht so richtig ausfüllen. Es dauerte eine gewisse Zeit, ehe der Express Fahrt aufnahm. Mit zunehmender Spieldauer aber kontrollierten die roten Teufelinnen dann klar das Spiel. Fein herausgespielt das 1:0 durch Elin Hüser (34.). Ein bisschen Glück hatte der FCK dann beim zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als ein Schuss aus gut 20 Metern von Alisha Dost der Kirner Torfrau Mariella Werle durch die Hände rutschte und über die Linie kullerte.

FCK nimmt ein paar Gänge raus

Spätestens, als Lina Immesberger kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Scherenschlag sehenswert das dritte FCK-Tor erzielte (48.), war die Messe gelesen. Nach dem vierten Lauterer Treffer, einem Distanzschuss von Tiara Reinshagen in Spielminute 64, nahm der FCK ein paar Gänge aus dem Geschehen, mit der Folge, dass sich auch Nachlässigkeiten ins Spiel schlichen. So kam die wackere SG auch zum Ehrentreffer durch Alina Langhofer (76.), die von einem Missverständnis zwischen einer Abwehrspielerin und Torfrau Bailey Bennett profitierte, und ins leere Tor einschießen konnte.

Kaum hatte der souverän amtierende Schiedsrichter Ingo Hess die Begegnung abgepfiffen, feierten die Kickerinnen aus der Barbarossastadt den Erfolg unter anderem mit Sektduschen. Übertreiben wollten sie es aber nicht, schließlich wartet da ja noch die Chance auf das Triple.