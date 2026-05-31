Zum zweiten Mal veranstalten die DSG Bliesgau und der RFV Rodenbach gemeinsam ein Dressurturnier. Es ist wie angekündigt, ein hochkarätiges Turnier.

Ein rotes, samtenes Banner mit der Aufschrift „Berghof Rodenbach“ thront stolz über Zuschauern und Pferden. Es ist der zweite Tag des Dressurturniers in Rodenbach. Nach den ersten Prüfungen am Freitag findet an diesem Samstag die hochkarätige S***-Grand-Prix-Prüfung statt. Sechs Teilnehmer bereiten sich darauf vor, mit ihren Pferden im Dressurviereck die fließenden Übergänge der Gangarten zu präsentieren.

Der RFV Rodenbach hat in Zusammenarbeit mit der DSG Bliesgau ein Turnier auf die Beine gestellt, mit dem „alle hoch zufrieden“ sind, erzählt Martin Bitsch, einer der Turnierleiter. Die Organisation begann bereits ein Jahr im Voraus, kurz nach dem Ende des ersten gemeinsamen Turniers. Viele freiwillige Helfer tragen dazu bei, die Veranstaltung zu ermöglichen.

Viel gelobte Spaghetti Bolognese

Es läuft „toll, wir erhalten nur positive Resonanz von den Teilnehmern“, berichten Bitsch und sein Team. Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle bei den Pferden ist die Teilnehmerzahl hoch. Allein beim Prix St. Georges der S*-Klasse, gehen 14 Reiter mit ihren Pferden an den Start und reiten zu leiser Musik durch das Dressurviereck. Auch das Publikum verhält sich respektvoll still.

Auf der Zuschauertribüne werden die Gäste von freiwilligen Helfern versorgt. Ein riesiges Kuchenbuffet, viel gelobte Spaghetti Bolognese und eine Cocktailbar begrüßen jeden, der den Weg nach Rodenbach findet. Auf dem Weg zur Halle begegnet man mitunter Reitern, die einem vorauslaufenden Pferd hinterhereilen, oder Eltern, die versuchen, unruhige Pferde festzuhalten. Doch die Prüfungen verlaufen reibungslos.

Spannung fällt ab

Nach dem Prix St. Georges füllen sich die Zuschauerränge weiter für die S***-Prüfungen. Es sind viele Teilnehmer aus Luxemburg vertreten mit ihrer Trainerin, der dänischen Dressurreiterin Fie Christine Skarsoe, die ihre Schützlinge von der Tribüne aus beobachtet. Am Ende siegt hier Simone Becker auf Fleur Rouge 16.

Die Tribüne befindet sich direkt am Prüfungsgelände. Die Reiter ziehen unmittelbar an den Zuschauern vorbei, auf den Rücken der Pferde beinahe in Augenhöhe. Die Reiterjugend des RFV Rodenbach steht aufgeregt am Rand, filmt gespannt die Prüfungen und verkauft selbst gebastelte Armbänder, um Geld für die eigene Kasse zu sammeln. Vor und während der Prüfung liegt eine spürbare Spannung in der Luft. Sobald Pferd und Reiter die geforderten Übungen absolviert haben, fällt die Anspannung ab: Die Zügel werden lockergelassen, die Reiter beugen sich unter Applaus zu ihren Pferden und umarmen sie. Freude und Erleichterung sind deutlich sichtbar. Nach jedem Ritt gibt es großes Lob für die Pferde und strahlende Gesichter bei den Reitern.

Positives Fazit

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse wird bei einigen der strenge Dressur-Dresscode abgelegt. Mit einem Teller Spaghetti oder einem Erdbeerpudding setzen sich viele entspannt auf die Tribüne und verfolgen das weitere Geschehen. Besonders die jüngeren Reiter präsentieren den Eltern dann oft ihre Bewertungen.

Sebastian Gloede vom RFV Rodenbach zieht ein positives Fazit. Besonders stolz ist er auf die zahlreichen Helfer, die „alles tun, damit die Reiter hier ideale Voraussetzungen vorfinden“. Für ihn ist der Reitsport etwas Besonderes und solche Turniere bedeuten „für jeden Reiter und Besucher viel Spaß“.