Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Marktwirtschaftliche Instrumente sind ein gutes Mittel für eine effiziente Umweltpolitik. Was in der Theorie überzeugt, hat in der Praxis allerdings oft seine Tücken. Gerade kurz vor Wahlen gibt es dabei teilweise absurde Effekte.

Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks in den Jahren 1989/90 wird die Überlegenheit marktwirtschaftlicher Systeme gegenüber staatlich gelenkten Planwirtschaften allenfalls noch von verbohrten