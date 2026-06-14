Die EZB hat die Erwartungen der Finanzwelt bedient und die Leitzinsen leicht erhöht – zwei weitere Anhebungen könnten dieses Jahr folgen.

Noch mehr Spannung verspricht aktuell die Frage, was die US-Notenbank vorhat. Da steht am Mittwoch mit der ersten geldpolitischen Sitzung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh ein zukunftsweisender Termin an.

Selbst die sonst so prognosesicheren Börsenanalysten sind unsicher, was er sagen wird. Schürt Warsh die Zinserhöhungserwartungen vor einer möglichen Entscheidung im Juli – oder folgt er dem US-Präsidenten, der Zinssenkungen herbeisehnt? Seine Linie dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte und den US-Dollar haben. Dafür braucht Warsh allerdings auch Mehrheiten im sogenannten Offenmarktausschuss.

US-Inflation stark gestiegen

Trump sagt, er sehe keinen Grund für Zinserhöhungen, hat aber mit dem Iran-Krieg alles dafür getan, dass die Preise steigen. Ein eklatanter Widerspruch also. Im Mai ist die Inflationsrate in den USA mit 4,2 Prozent auf ein Dreijahreshoch gestiegen.

In Deutschland hat die DZ Bank gerade ihr Jahresendziel für den Dax von 25.000 auf 27.500 Zähler nach oben gesetzt, die Entspannung in Nahost vorausgesetzt. Aktuell drängt sich die Frage auf, welche Wellen der Hype um das Mega-Event des Börsengangs von SpaceX an der Technologiebörse Nasdaq in den nächsten Tagen noch schlägt. Der erste festgestellte Kurs hatte bei 150 US-Dollar gelegen – gut 11 Prozent über dem schon hoch angesiedelten Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Im weiteren Verlauf landete der Kurs dank starker Nachfrage bei 161 US-Dollar. SpaceX ist erfolgreich gestartet – die Elon-Musk-Show kann weitergehen.