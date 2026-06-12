Baden-Württemberg Zöllner entdecken Sportwagen - hohe Einfuhrabgaben fällig

Zöllner stellen Sportwagen sicher
Zöllner stoßen bei Routinekontrolle auf einen Sportwagen. (Handout)

Bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz finden Zöllner einen teuren Sportwagen in einem geschlossenen Auflieger. Der Fahrer kam damit aus der Schweiz. Einfuhrdokumente? Fehlanzeige.

Geisingen (dpa/lsw) - Bei einer Routinekontrolle auf einem Parkplatz an der A81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) haben Zöllner in der vergangenen Woche einen Sportwagen im Wert von umgerechnet rund 108.000 Euro entdeckt. Der Wagen sei in einem geschlossenen Auflieger transportiert worden, teilte das Hauptzollamt Singen mit.

Der Fahrer sei im Auftrag des Besitzers mit dem Porsche von der Schweiz auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen gewesen. Einfuhrdokumente für eine ordnungsgemäße Verzollung beim Grenzübertritt habe er nicht vorlegen können. Die Zöllner berechneten daraufhin eigenen Angaben zufolge fällige Einfuhrabgaben in Höhe von rund 33.400 Euro. Zudem leiteten sie ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein.

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