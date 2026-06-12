Patrick Brown wechselt von den Providence Bruins nach Mannheim – erstmals spielt der Stürmer außerhalb Nordamerikas. Was Trainer und Sportmanager Eakins an ihm besonders schätzt.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim haben Routinier Patrick Brown unter Vertrag genommen. Der 34 Jahre alte Stürmer wechselt von den Providence Bruins in die Deutsche Eishockey Liga, wie der Vizemeister mitteilte. Für Brown ist es die erste Station außerhalb Nordamerikas.

«Patrick bringt einen reichen Schatz an Führungserfahrung, ein starkes Zwei-Wege-Spiel, Offensivkraft und den Kampfgeist mit, den unsere Fans schätzen», sagte Trainer und Sportmanager Dallas Eakins. «Er ist ein Spieler, der jeden Tag mit gutem Beispiel vorangeht und die Menschen um ihn herum kontinuierlich besser macht.»

Für Carolina, Vegas, Philadelphia, Ottawa und Boston absolvierte der US-Amerikaner Brown insgesamt 187 Partien in der NHL. Dabei gelangen ihm 13 Tore und 16 Assists. Zusätzlich kommt er auf 611 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse AHL.