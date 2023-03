Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal geht alles ganz schnell. „Ich bekam einen Anruf von Bernd Gnann, dem Geschäftsführer des Kammertheaters Karlsruhe, ob ich dort Intendant werden möchte“, erzählt William Danne. Ihm war klar: Eine solche Chance bekommt man nur einmal.

William Danne ist in Rekordzeit von München nach Karlsruhe gezogen. „Erst einmal in eine Theaterwohnung. Aber ich habe schon eine Wohnung in der Innenstadt in Aussicht“, sagt