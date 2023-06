Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob Corona geschuldet oder nicht – das ungewöhnliche Konzept der Compagnia Nuova aus München, die am Dienstag in der Landauer Festhalle mit Verdis „La Traviata“ gastierte, passt in die Zeit. Große italienische Oper ala Verdi auf Kammerformat herunterarrangiert, das funktioniert erstaunlicherweise besser, als man argwöhnisch vermuten würde.

Das Bühnengeschehen war absolut tumultfrei mit fünf Protagonisten und einem Klavier statt Orchester. Das Bühnenbild von Mien Bogaert ermöglichte mit viel Mobiliar