David Garrett, Giovanni Zarrella, Sasha, Howard Carpendale, Hubert von Goisern und Marc Marschall: Der Sommer bringt neben Theater einige Musikstars auf Deutschlands größte Freilichtbühne in Ötigheim.

Die Volksschauspiele Ötigheim rüsten sich für den Sommer. „Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagt der Geschäftsführende Vorstand Maximilian Tüg. Als Neuinszenierung soll es ab 17. Juni die musikalische Räuberpistole „Das Wirtshaus im Spessart“ geben. Das Stück lasse sich gut auf der weitläufigen Naturbühne umsetzen. Die Novelle von Wilhelm Hauff ist vielen aus der Verfilmung der 1950er-Jahre mit Liselotte Pulver bekannt. In Ötigheim wird das rasante Stück samt Entführung einer Comtesse, Intrigen, Verwechslungen, Liebesgeschichte und viel Musik in einer Inszenierung des künstlerischen Leiters Stefan Haufe zu sehen sein.

Giovanni Zarrella Foto: dpa

Als Wiederaufnahmen sind die Komödie „Das Haus in Montevideo“ und das Musical „Der Zauberer von Oz“ geplant. Für Curt Goetzens Komödie „Das Haus in Montevideo“ waren in der vorherigen Saison wegen der reduzierten Zuschauerzahl viele Kartenwünsche unerfüllt geblieben, so wurde das Stück noch mal in den Spielplan aufgenommen.

Hubert von Goisern Foto: Blanko Musik

Besonders prominent besetzt ist diesmal die Riege der Gastkünstler bei den Konzerten. Stargeiger David Garrett macht am 3. August in Ötigheim Station und bringt Glanzstücken für Violine von Bach, Gluck, Vivaldi und Kreisler mit, die er auf seinem neuen Album „Iconic“ versammelt hat. Mit Band kommt Schlagerstar Howard Carpendale am 4. August, und tags drauf stellt Alpenrocker Hubert von Goisern sein Album „Zeiten & Zeichen“ vor. Der TV-Entertainer Giovanni Zarrella will am 8. August in Ötigheim für Dolce Vita sorgen. Und Sasha ist am 9. August zu Gast mit alten Songs wie seinem 90er-Hit „If you Believe“ und neue Titeln. Zum Abschluss des Theatersommers singt am 25. August dann noch Marc Marshall.

Sasha Foto: dpa

Den Auftakt zum Konzertprogramm macht der Mittelbadische Sängerkreis am 14. Mai. Festliche Konzerte unter der Leitung von Markus Bieringer samt Feuerwerk führen am 21. und 22. Juli in die „Neue Welt“. Im Zentrum des Programms: Auszüge aus Leonard Bernsteins 1957 uraufgeführtem Broadway-Hit „West Side Story“, darunter „America“, „Maria“, „Tonight“ und „Somewhere“. Am 2. August spielt das SAP Sinfonieorchester unter dem Titel „Destiny Rock“ auf. Im Programm auch eine Rockversion von Beethovens 5. Sinfonie.

Karten

www.volksschauspiele.de und Telefon 07222 968790