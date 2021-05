Die Reihe der „Landauer Orgelpunkte“ geht nach längerer Pause im Juni wieder in Form musikalischer Abendandachten an den Start.

Zum Auftakt des dreiteiligen Zyklus an der Rieger-Orgel der Stiftskirche gastiert am Sonntag, 6. Juni, Johannes Geffert. Der zuletzt als Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Musikhochschule Köln tätige international konzertierende Organist ist berühmt für seine außergewöhnlichen Programme. Das Motto seiner Landauer Spielfolge lautet „Stimmen der Glocken“, unter anderem mit dem recht populären Werk „Carillon de Westminster“ von Louis Vierne. Aber auch weniger bekannte Komponisten wie Thomas Carter kommen zu Ton. Das geistliche Wort übernimmt an diesem Abend Vikar Patrick Keipert.

Die Andacht am 13. Juni wird Anna Linß gemeinsam mit Pfarrer i.R. Ludwig Burgdörfer gestalten. „Stimmen der Hoffnung“ will die Bezirks- und Stiftskantorin erklingen lassen, „was wir momentan alle gut brauchen können“, wie sie meint. Werke von Louis Vierne und Johann Sebastian Bach sind dabei, zum Beispiel die „Ratswahl-Kantate“ BWV 29 in der Bearbeitung für Orgel durch Marcel Dupré.

Schließlich bezieht am 20. Juni dann der Landauer Konzertorganist Rudolf Peter auf der Bank der Rieger-Orgel Platz. Seine Werkauswahl befasst sich mit „Stimmen der Natur“, mehr soll nicht verraten werden. Liturgisch begleitet wird er von Pfarrer Dr. Stefan Bauer.

Die Orgel-Andachten beginnen jeweils um 18 Uhr. Aufgrund der Corona-Verordnung ist eine Anmeldung erforderlich: www.stiftskirchenmusik-landau.de oder telefonisch unter 06341 620806. Der Eintritt ist frei bei Bitte um Spenden. Sollten die 100 zur Verfügung stehenden Plätze nicht reichen, werden die Andachten um 19.30 Uhr nach längerer Lüftungspause wiederholt.