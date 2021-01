Während es in Neustadt am Dienstag regnete, fiel in den höheren Lagen der Verbandsgemeinde Lambrecht Schnee. „Bei uns ist alles weiß“, berichtete RHEINPFALZ-Mitarbeiter Dieter Conrad aus Elmstein. Allerdings sei die weiße Pracht ziemlich wässrig. Auf den Straßen gab es nach Angaben der Polizei keine größeren Probleme. Zu einem kleinen Unfall kam es jedoch in der Nähe von Esthal, wo ein Kleinwagen in einer Kurve ins Rutschen geriet und im Straßengraben landete. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 1000 Euro.