Ein Denkmal die 68er-Generation ihrer Eltern hat die Luise Volkmann mit ihrem Ensemble Été Large eingespielt: „When the Birds Upraise the Choir“ ist ein Album, das zwischen Rock, Oper und Free Jazz oszilliert und dabei doch schlüssig wirkt. In der Reihe Feminine Perspectives in Jazz kommt sie mit der Band nach Karlsruhe ins Tollhaus.

Die Musik ist so divers, wie es auch die 13-köpfige Besetzung der Formation Été Large ist: Es gibt Cello und Kontrabass ebenso wie Posaunen und Saxofone, ein Rockgitarre,