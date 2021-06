Im Park des Stiftsguts Keysermühle in Klingenmünster gibt es zum Fest der 1000 Lichter zwei Konzerte. Am Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, tritt der Liedermacher Marcel Adam mit deutschen und französischen Chansons von Interpreten wie Piaf, Moustaki und Rühmann auf.

Am Samstag, 24. Juli, um 20 Uhr spielt das Blue Motion Trio mit der Frontfrau Fola Dada. Die Stuttgarter Sängerin ist in Jazz, Blues, Reggae, Latin, House, Pop und Soul gleichermaßen zu Hause. Das von dem Gladbacher Schlagzeuger André Spajic gegründete Blue Motion Trio gilt als klassisches Piano-Swing-Trio im Stil 50er- und 60er-Jahre. Mit dabei sind der Düsseldorfer Walfried Böcker am Kontrabass und der Kölner Martin Sasse.

Karten

Tickets kosten 22 Euro im Vorverkauf, 24 Euro an der Abendkasse.