Das Wachenheimer Weingut Bürklin-Wolf will das Gasthaus „Zur Kanne“ in Deidesheim verkaufen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Das Traditionshaus in der Weinstraße 31 ist seit Dezember 2018 geschlossen, zuvor war es zwei Jahre lang als Weinbar und Vinothek betrieben worden. Trotz intensiver Suche sei es nicht gelungen, einen neuen Betreiber zu finden, sagte Weingutsgeschäftsführer Steffen Brahner. Gleichzeitig habe das Unternehmen 2017 seine Vinothek in Wachenheim in den Englischen Garten verlegt. Dieses Angebot werde sehr gut angenommen. Deshalb habe das Weingut nun die Entscheidung getroffen, den Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf den Standort Wachenheim zu konzentrieren.