Die Pianistin Claire Huangci und drei junge Streicher der Villa Musica gestalten am Freitag, 3. September, um 19 Uhr einen Kammermusik-Abend im Haus des Gastes in Bad Bergzabern.

Seit ihrem zweiten Preis beim ARD-Wettbewerb in München vor zehn Jahren hat die Pianistin Claire Huangci Karriere gemacht: Sie spielt Recitals in den großen Konzerthäusern der Welt und Kammermusik in prominenten Besetzungen. Ihren Ausnahmerang hat die Meisterschülerin von Arie Vardi 2018 durch den ersten Preis beim Geza Anda Wettbewerb unterstrichen.

Das Programm vereint Meisterwerke dreier Länder und dreier Epochen. In seinem Klavierquartett von 1897 hat der Franzose Ernest Chausson das Hohelied der „Belle Epoque“ gesungen – in betörend schönen Klängen des Impressionismus. 1948 schuf der junge Westfale Hans-Werner Henze im zerstörten Deutschland seine „Kammersonate“ für Klaviertrio – packende Musik aus der „Stunde Null“. Dem steht das üppige Klavierquartett Opus 87 von Antonín Dvorák gegenüber: romantische Sehnsucht, gepaart mit böhmischen Volksmelodien und klassischer Kompositionstechnik.

Info

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 6 Euro) sind beim Tourismusverein Südliche Weinstraße Bad Bergzabern erhältlich, Telefon 06343 98966-1, sowie bei Villa Musica Mainz, www.villamusica.de.