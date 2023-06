Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Henny Herz hat ihr zweites Album „Two Colors to Combine“ fertig. Am Sonntag stellt sie es in Karlsruhe vor. Live ist ihre träumerische Musik berührend und entspannend.

Es war ein ganz besonderes Erlebnis in Mannheim, als Henny Herz das erste Konzert im Mai 2021 nach dem längeren Lockdown spielte. Die Sängerin aus München studiert in der Quadratestadt