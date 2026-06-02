Baden-Württemberg Falsche Polizisten erbeuten Gold im sechsstelligen Bereich

Gold
Zwei falsche Polizisten erbeuteten das Gold von einer älteren Frau. (Symbolbild)

Zwei Männer geben sich als Polizisten aus und erbeuten Gold im Wert von mehreren Hunderttausend Euro bei einer Seniorin. Was die Täter der 88-Jährigen vorgaukelten.

Bad Schönborn (dpa/lsw) - Falsche Polizisten haben Gold im sechsstelligen Eurobereich von einer älteren Frau erbeutet. Einer der mutmaßlichen Betrüger rief zuvor die 88-Jährige an, wie die Polizei mitteilte. Ein Einbrecher sei flüchtig und die Frau könne zum Opfer werden, habe der Mann am Telefon behauptet.

Er tauchte daraufhin an der Haustür der Frau in Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) auf und sagte, dass ein Polizeikollege komme, um ihre Wertgegenstände zu fotografieren. Das solle den potenziellen Diebstahl verhindern.

Kurz darauf erschien der zweite falsche Polizist und fotografierte das Gold der Frau. Es handelte sich nicht um Goldschmuck, wie eine Sprecherin sagte. Ob es Goldbarren oder Münzen waren, ist nicht bekannt. Der falsche Polizist forderte die 88-Jährige auf, in ihr Schlafzimmer zu gehen. Außerdem soll er ihr ins Gesicht geschlagen haben. Der Unbekannte nahm das Gold und flüchtete.

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