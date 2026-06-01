Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit: Ein 17-Jähriger will laut Polizei helfen. Er landet am Ende schwer verletzt im Krankenhaus.

Neckarsulm (dpa/lsw) - Nach einer brutalen Attacke auf einen jugendlichen Streitschlichter in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sitzt ein 21-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Mordes nun in Untersuchungshaft. Der junge Mann soll den 17-Jährigen nach einem nächtlichen Streit zu Boden geworfen und anschließend gezielt gegen dessen Kopf geschlagen und getreten haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Auslöser des Vorfalls soll ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einer 16-Jährigen gewesen sein. Als der 17-Jährige schlichten wollte, soll der 21-Jährige auf ihn losgegangen sein. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Ermittlungen dauern an.