Baden-Württemberg Jugendbande zerkratzt gut 30 Autos und verkauft Teile online

Polizei in Baden-Württemberg
Den Ermittlern gelang es, einen Verdächtigen vorläufig festzunehmen und vier weitere zu ermitteln. (Symbolbild)

Kinder und Jugendliche sollen in Karlsruhe Dutzende Autos beschädigt haben. Ein Hinweis zu einem Online-Verkaufsportal führt die Polizei schließlich auf die Spur der Verdächtigen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehrere Jugendliche und Kinder sollen in Karlsruhe etwa 30 Autos beschädigt und Fahrzeugteile gestohlen haben - wohl, um diese im Internet zu verkaufen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Ermittler bislang fünf Verdächtige im Alter zwischen 13 und 15 Jahren gefunden.

Sie sollen am Freitag und Samstag zahlreiche geparkte Autos zerkratzt oder besprüht haben und Embleme oder andere Teile herausgebrochen und entwendet haben. Nach dem Hinweis eines Geschädigten, wonach ein Teil der gestohlenen Gegenstände über ein Online-Verkaufsportal angeboten wurde, gelang es demnach zivilen Ermittlern am Sonntag, einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen und vier weitere Verdächtige zu ermitteln.

Der Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, liegt laut der Polizei aber bei mehreren Tausend Euro.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Karlsruhe Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x