Nach einem tragischen Unfall ist ein 88 Jahre alter Fußgänger in einer Klinik gestorben. Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Müllheim (dpa/lsw) - Ein 88 Jahre alter Fußgänger ist in Müllheim im Markgräflerland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Sattelzug überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens hatte den auf dem Gehweg laufenden Mann beim Anfahren vermutlich übersehen, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall sei der 88-Jährige zu Boden gestürzt und daraufhin von dem Sattelzug überrollt worden. Nach dem Unfall am Dienstag sei er zunächst mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Freiburg im Breisgau gebracht worden. Dort starb er den Angaben zufolge am Sonntag. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.