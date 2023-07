Janina Fautz und Lisa Wagner ermitteln wieder in Landau. Ihr neuer Fall „Nacht der vergessenen Sterne“ stammt aus der Feder von Krimiautor Friedrich Ani. Der in München lebende Schriftsteller (1959) zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiautoren. Für seinen ersten Radio-„Tatort“ hat er eigens in Rheinland-Pfalz recherchiert.

Das Hörspiel führt zu einem brennenden Gasthaus: Polizeioberkommissarin Anima King (Janina Fautz) von der Direktion Landau und Kriminalhauptkommissarin Fe Ekkelsberg (Lisa Wagner) aus Ludwigshafen ermitteln wegen schwerer Brandstiftung – und treffen auf dubiose Gestalten. Eine Zwölfjährige ist an einer Rauchvergiftung gestorben, weil Immobilienspekulation und Vetternwirtschaft dunkle Blüten treiben. Fe Ekkelsberg und ihr Kollege Dillinger staunen nicht schlecht, dass die örtliche Einsatzzentrale in einer Weinstube beheimatet ist – weil allerorten renoviert wird. Und überall tun sich Abgründe auf.

Der SWR produziert für die bundesweite Kriminal-Hörspielreihe ein bis zwei Folgen pro Jahr. Ab heute ist die „Nacht der vergessenen Sterne“ in der ARD-Mediathek kostenlos abrufbar. Ausgestrahlt wird sie am 15. Juli um 19.05 Uhr in SWR2.