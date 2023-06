Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ana Laibach kann es einfach nicht lassen – sie treibt es sogar dann bunt, wenn sie ihre überbordenden Zeichnungen und Gemälde „nur“ in Schwarz-Weiß malt. In ihre Fantasiewelt kann man nun in der Galerie M am Deutschen Tor eintauchen: „Tag für Tag. Guten Tag“, sagt sie.

Huch, was für ein Gewusel. Einsam muss man sich hier wirklich nicht fühlen. Von allen Wänden der Galerie M lugen Figuren, in vielen Ecken stecken Gestalten, und