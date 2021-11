Sandra Lehmann und Manja Adamson stellen ihre gemeinsam entwickelte Kinderbuchreihe „Matti und Max“ in der Landauer Stadtbücherei vor. Beide leben in Darmstadt, stammen aber aus der Pfalz: die Illustratorin Manja Adamson aus St. Martin, die Autorin Lehmann aus Wachenheim. Ausgestellt werden nun farbige Drucke der Illustrationen und schwarz-weiße Tuschezeichnungen. Die Geschichte ist zunächst nur für den Eigenbedarf gedacht gewesen, da Lehmann kein spannendes Reiseabenteuer für ihren Sohn gefunden hat. Ihre Freundin war sofort begeistert und hat als Grafikerin die Bilder zum Text geschaffen. Der erste Band der „Matti und Max“-Serie, „Abenteuer auf Kreta“, haben Lehmann und Adamson noch in Eigenregie herausgebracht. Der zweite Band „Abenteuer in New York“ ist in dem auf Reiseliteratur für Kinder spezialisierten Verlag Biber und Butzemann erschienen. Infos finde sich unter www.mattiundmax.de. Vernissage zur Ausstellung ist am Freitag, 19. November, um 19 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum 29. Mai bei freiem Eintritt besichtigt werden.