In der Konzertreihe zu Ehren des Nußdorfer Komponisten Richard Rudolf Klein gibt es am Samstag, 30. Oktober, um 19 Uhr im Alten Kaufhaus Landau einen Abend mit Liedern und Kammermusik ausschließlich aus seiner Feder. Axel Humbert – aus Zeiskam stammender Bass-Bariton, der in München und am Mozarteum Salzburg-Innsbruck wirkt – interpretiert die Lieder „Vom Turm schlägt eine andere Zeit“ und die „Zwölf Songs nach alten jiddischen Weisen“. Mit der Sopranistin Nelly Palmer führt er zudem die orientalischen Parabeln „Erdenzeit“ auf. Die Geigerin Ljubov Sampieva trägt solistisch die „Sonata gravis“ vor. Für einen auflockernden Kontrapunkt sorgt Nelly Palmer mit dem „Heiteren Herbarium“: Das sind musikalische Aquarelle nach Versen von Karl Heinrich Waggerl. Bei fast allen Werken begleitet Yuka Schneider, die an der Bergischen Universität in Wuppertal tätig ist, am Klavier. Das Konzert wird von der Interessengemeinschaft Nußdorfer Vereine veranstaltet. Anmeldung per WhatsApp-Nachricht an 0160 1871806 oder per E-Mail an klausgeorg.hoffmann@t-online.de. Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt 8 Euro).