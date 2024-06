Toni Kroos schwappt in den letzten Wochen seiner Laufbahn in Deutschland eine Zuneigung entgegen, die er bislang nicht kannte. Der Stratege ist seit jeher ein Liebling der Analysten. Jetzt jubeln ihm auch die deutschen Fans zu.

Die Stadien ändern sich, aber die Form der Huldigung bleibt gleich. Wenn es bei dieser Europameisterschaft einen Eckball für die deutsche Mannschaft gibt, macht sich Toni Kroos auf den Weg, um die Standardsituation auszuführen. Meist läuft der 34-Jährige gemächlichen Schrittes zum Ort des Geschehens, um dort die Wertschätzung der Menschen entgegenzunehmen. Ihm schallen bereits lang gezogene „Toooni, Toooni“-Rufe entgegen, ehe er da ist. Wenn er den Ball in die Hände nimmt, um ihn bestmöglich zu platzieren, stehen die Menschen in der Ecke der Arena auf, in der sich Kroos befindet, heben die Arme und beugen sich immer wieder nach vorne. Das Ritual endet erst in dem Moment, in dem Kroos den Ball mit Effet in den Strafraum schlägt – und wiederholt sich beim nächsten Eckball für das deutsche Team.

Toni Kroos wird von den Menschen in Deutschland in diesen Wochen viel Zuneigung entgegengebracht. Jamal Musiala oder Florian Wirtz werden wie Popstars gefeiert. Vor allem Kinder und Jugendliche kreischen, wenn die Jungstars der deutschen Nationalmannschaft irgendwo auftauchen. Thomas Müller verbreitet wie gewohnt gute Laune und die Fans lieben ihn, weil er ihnen das Gefühl gibt, ein ganz normaler Typ zu sein. Bei Toni Kroos ist das anders, wenngleich auch der Mittelfeldspieler uneitel wirkt. Dennoch treten ihm die Anhänger anders gegenüber, beinahe ehrfürchtig, aber doch zugewandt.

Halbfinal-Aus 2012 wegen Kroos?

Im letzten Kapitel seiner Karriere als Fußballprofi spürt Kroos etwas, was ihm in Deutschland bislang verwehrt geblieben war: Die Menschen beginnen, ihn nicht nur ob seiner außergewöhnlichen Fertigkeiten mit dem Spielgerät zu respektieren, sondern sie haben begonnen, Toni Kroos Liebe zu schenken.

Eigentlich hatte Kroos das DFB-Trikot an den Nagel gehängt. Foto: IMAGO/MIS